Внимание! Фильм доступен только на языке оригинала. Ника бросила девушка прямо перед выпускной церемонией. Безрезультатно поунижавшись у всех на глазах, прося еe со сцены вернуться, парень несколько недель провалялся в депрессии, пока лучший друг Шэйн не вытащил его на большой музыкальный фестиваль. Познакомившись по дороге с неугомонной Эми, друзья добираются до места проведения фестиваля, где сразу же сталкиваются с бывшей девушкой Ника.

