The Festival
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The Festival

The Festival (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, The Festival
Мелодрама, Музыка94 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Внимание! Фильм доступен только на языке оригинала. Ника бросила девушка прямо перед выпускной церемонией. Безрезультатно поунижавшись у всех на глазах, прося еe со сцены вернуться, парень несколько недель провалялся в депрессии, пока лучший друг Шэйн не вытащил его на большой музыкальный фестиваль. Познакомившись по дороге с неугомонной Эми, друзья добираются до места проведения фестиваля, где сразу же сталкиваются с бывшей девушкой Ника.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Мелодрама, Музыка
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb