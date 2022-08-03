The Festival (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, The Festival
Мелодрама, Музыка94 мин18+
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О фильме
Внимание! Фильм доступен только на языке оригинала. Ника бросила девушка прямо перед выпускной церемонией. Безрезультатно поунижавшись у всех на глазах, прося еe со сцены вернуться, парень несколько недель провалялся в депрессии, пока лучший друг Шэйн не вытащил его на большой музыкальный фестиваль. Познакомившись по дороге с неугомонной Эми, друзья добираются до места проведения фестиваля, где сразу же сталкиваются с бывшей девушкой Ника.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Мелодрама, Музыка
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ИМРежиссёр
Иэн
Моррис
- ДТАктёр
Джо
Томас
- ХТАктриса
Ханна
Тойнтон
- ХААктёр
Хаммед
Анимашон
- ХКАктёр
Хью
Коулз
- ТБАктёр
Тео
Барклем-Биггз
- Актёр
Джемейн
Клемент
- СГАктриса
Стирлинг
Галлахер
- ЛУАктёр
Ли
Уильямс
- ТНАктёр
Том
Найт
- ДПСценарист
Джо
Пархэм
- КДПродюсер
Клер
Джонс
- ДБПродюсер
Дэймон
Бисли
- ДРХудожник
Джон
Рейд
- УУМонтажёр
Уильям
Уэбб
- РДКомпозитор
Раэль
Джонс