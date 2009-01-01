The Doors. When you`re strange (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Первая полнометражная документальная лента о творчестве легендарной американской группы The Doors. В фильм включены никогда ранее не показывавшиеся публике хроникальные материалы о The Doors, отснятые в промежутке между 1965 годом, когда был основан коллектив, и 1971-м, когда перестало биться сердце ег�о лидера.



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