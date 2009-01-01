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The Doors. When you`re strange

The Doors. When you`re strange (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, When You're Strange
Документальные, Концерты81 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Первая полнометражная документальная лента о творчестве легендарной американской группы The Doors. В фильм включены никогда ранее не показывавшиеся публике хроникальные материалы о The Doors, отснятые в промежутке между 1965 годом, когда был основан коллектив, и 1971-м, когда перестало биться сердце его лидера.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Концерты, Документальные

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb