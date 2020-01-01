Тесла (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Изобретатель Никола Тесла приезжает в Америку из Сербии и устраивается на работу к Томасу Эдисону. Он делится с начальником идеей об электродвигателе на переменном токе, но тот и слышать не хочет об изобретениях сербского выскочки. Тогда Тесла уходит от Эдисона к его конкурентам – компании Вестингауза. Но настоящий успех ему приносит знакомство с дочерью одного из богатейших банкиров в США Энн Морган.
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Информация
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.1 IMDb
- МАРежиссёр
Майкл
Алмерейда
- Актёр
Итан
Хоук
- Актёр
Кайл
Маклоклен
- ИХАктриса
Ив
Хьюсон
- ДГАктёр
Джим
Гэффиган
- ЭМАктёр
Эбон
Мосс-Бакрак
- РДАктриса
Ребекка
Дайан
- ДХАктёр
Джош
Хэмилтон
- ККАктёр
Кристиан
Коллингвуд
- ЛУАктриса
Люси
Уолтерс
- ДКАктёр
Донни
Кешаварц
- МАСценарист
Майкл
Алмерейда
- МАПродюсер
Майкл
Алмерейда
- ЛБПродюсер
Ли
Брода
- ККПродюсер
Криста
Кэмпбелл
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ВГАктёр дубляжа
Вячеслав
Гиндин
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- ТПХудожница
Триша
Пек
- ШПОператор
Шон
Прайс Уильямс