Тесла (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Изобретатель Никола Тесла приезжает в Америку из Сербии и устраивается на работу к Томасу Эдисону. Он делится с начальником идеей об электродвигателе на переменном токе, но тот и слышать не хочет об изобретениях сербского выскочки. Тогда Тесла уходит от Эдисона к его конкурентам – компании Вестингауза. Но настоящий успех ему приносит знакомство с дочерью одного из богатейших банкиров в США Энн Морган.



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