Теория убийств (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Группа друзей отправляются в небольшую гостиницу, чтобы отпраздновать окончание колледжа, но попадают в ловушку маньяка-убийцы: к 6-ти утра следующего дня только один из них останется в живых, но если более чем один из них будет жив, то умрут все. Поэтому каждый должен стать убийцей, чтобы выжить.



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