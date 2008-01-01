Теория убийств (фильм, 2008) смотреть онлайн
6.92008, Kill Theory
Ужасы, Триллеры81 мин18+
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Сюжет
Группа друзей отправляются в небольшую гостиницу, чтобы отпраздновать окончание колледжа, но попадают в ловушку маньяка-убийцы: к 6-ти утра следующего дня только один из них останется в живых, но если более чем один из них будет жив, то умрут все. Поэтому каждый должен стать убийцей, чтобы выжить.
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Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Крис
Мур
- ДМАктёр
Дон
Макманус
- РДАктриса
Райанн
Дузич
- ТДАктёр
Тедди
Данн
- ДФАктёр
Дэниэл
Фрэнзиси
- АБАктриса
Агнес
Брукнер
- ПФАктёр
Патрик
Флюгер
- СВАктриса
Стеффи
Викенс
- Актёр
Тео
Росси
- ТМАктриса
Тэрин
Мэннинг
- КГАктёр
Кевин
Гейдж
- ДАПродюсер
Дэн
Абрамс
- МБПродюсер
Моррис
Барт
- КБПродюсер
Крис
Бендер
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ДАОператор
Дэвид
А. Армстронг
- МСКомпозитор
Майк
Саби