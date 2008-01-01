Теория убийств
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Теория убийств

Теория убийств (фильм, 2008) смотреть онлайн

6.92008, Kill Theory
Ужасы, Триллеры81 мин18+

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Сюжет

Группа друзей отправляются в небольшую гостиницу, чтобы отпраздновать окончание колледжа, но попадают в ловушку маньяка-убийцы: к 6-ти утра следующего дня только один из них останется в живых, но если более чем один из них будет жив, то умрут все. Поэтому каждый должен стать убийцей, чтобы выжить.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Теория убийств»

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