Теория хаоса (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.02007, Chaos Theory
Драма, Мелодрама83 мин16+

О фильме

История о Фрэнке, славном парне, одержимом карьерой и работой, который совершенно случайно узнаeт о том, что не может быть отцом. Тем не менее, дочь у него уже есть. Оказывается, что еe настоящим папочкой является лучший друг Фрэнка. Герой в ярости, он готов к самым необдуманным поступкам, не понимая, что они ведут его к довольно драматическому финалу…

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

