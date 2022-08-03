Теория хаоса (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.02007, Chaos Theory
Драма, Мелодрама83 мин16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
История о Фрэнке, славном парне, одержимом карьерой и работой, который совершенно случайно узнаeт о том, что не может быть отцом. Тем не менее, дочь у него уже есть. Оказывается, что еe настоящим папочкой является лучший друг Фрэнка. Герой в ярости, он готов к самым необдуманным поступкам, не понимая, что они ведут его к довольно драматическому финалу…
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- МСРежиссёр
Маркос
Сига
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- Актриса
Эмили
Мортимер
- СТАктёр
Стюарт
Таунсенд
- СЧАктриса
Сара
Чок
- МЭАктёр
Майк
Эрвин
- КЗАктриса
Констанс
Зиммер
- МФАктриса
Матрея
Федор
- ЭААктриса
Элизабет
Арнуа
- КМАктёр
Крис
Мартин
- ДБАктриса
Джованна
Берк
- ДТСценарист
Дэниэл
Таплитц
- ФГПродюсер
Фредерик
Голчан
- КППродюсер
Кири
Пик
- ТМХудожница
Тиш
Монахэн
- ПЛХудожник
Питер
Ландо
- НЭМонтажёр
Николас
Эрасмус
- РНОператор
Рэмси
Никелл