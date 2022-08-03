Теория хаоса (фильм, 2007) смотреть онлайн

История о Фрэнке, славном парне, одержимом карьерой и работой, который совершенно случайно узнаeт о том, что не может быть отцом. Тем не менее, дочь у него уже есть. Оказывается, что еe настоящим папочкой является лучший друг Фрэнка. Герой в ярости, он готов к самым необдуманным поступкам, не понимая, что они ведут его к довольно драматическому финалу…

