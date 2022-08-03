Темные дороги
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Темные дороги

Темные дороги (фильм, 2018) смотреть онлайн

6.62018, Back Roads
Триллер, Драма96 мин18+

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О фильме

Харли Алтмайер с трудом воспитывает своих младших сестeр после ужасного происшествия: их отец застрелен, а мать находится в тюрьме, обвинeнная в убийстве мужа. Харли заводит роман с Калли Мерсер, замужней матерью двоих детей, но его жизнь окончательно усложняется, когда он становится главным подозреваемым в убийстве.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb