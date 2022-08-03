Темные дороги (фильм, 2018) смотреть онлайн
6.62018, Back Roads
Триллер, Драма96 мин18+
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О фильме
Харли Алтмайер с трудом воспитывает своих младших сестeр после ужасного происшествия: их отец застрелен, а мать находится в тюрьме, обвинeнная в убийстве мужа. Харли заводит роман с Калли Мерсер, замужней матерью двоих детей, но его жизнь окончательно усложняется, когда он становится главным подозреваемым в убийстве.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- АПРежиссёр
Алекс
Петтифер
- АПАктёр
Алекс
Петтифер
- Актриса
Дженнифер
Моррисон
- Актриса
Никола
Пельтц Бекхэм
- ХФАктриса
Хала
Финли
- ДКАктриса
Джун
Каррил
- Актёр
Роберт
Патрик
- Актриса
Джульетт
Льюис
- ДПАктёр
Джефф
Поуп
- Сценарист
Эдриан
Лайн
- АППродюсер
Алекс
Петтифер
- ДСПродюсер
Джэйк
Сил
- ДСПродюсер
Дэниэл
Спило
- ДБХудожница
Джейми
Бон
- КПМонтажёр
Кант
Пан
- ДБОператор
Джарин
Блашке