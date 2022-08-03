Темные дороги (фильм, 2018) смотреть онлайн

Харли Алтмайер с трудом воспитывает своих младших сестeр после ужасного происшествия: их отец застрелен, а мать находится в тюрьме, обвинeнная в убийстве мужа. Харли заводит роман с Калли Мерсер, замужней матерью двоих детей, но его жизнь окончательно усложняется, когда он становится главным подозреваемым в убийстве.

