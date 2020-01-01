Темное наследие
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Темное наследие

Темное наследие (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.22020, Inheritance
Триллер, Драма106 мин18+

О фильме

Триллер с непредсказуемым сюжетом о девушке, которая сталкивается с тайнами своей семьи после смерти отца. В главной роли — Лили Коллинз.

Лорен Монро — успешный нью-йоркский окружной прокурор. Однажды девушка получает печальную новость о том, что ее любимый отец умер от сердечного приступа. Получив в наследство миллион долларов и конверт с ключом от таинственного бункера, Лорен отправляется по указанному адресу. В мрачном подвале она находит грязного человека, прикованного цепью к потолку. Он говорит девушке, что знает правду о ее семье. Хотя сердце Лорен пронизывает страх, девушка принимает решение любой ценой докопаться до истины.

Какие страшные тайны скрывает узник в бункере, узнаете в напряженном триллере «Темное наследие». Фильм 2020 смотреть онлайн в хорошем качестве можно в любое время на видеосервисе Wink!

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Страна
США
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Темное наследие»