Темное наследие (фильм, 2020) смотреть онлайн

Триллер с непредсказуемым сюжетом о девушке, которая сталкивается с тайнами своей семьи после смерти отца. В главной роли — Лили Коллинз.



Лорен Монро — успешный нью-йоркский окружной прокурор. Однажды девушка получает печальную новость о том, что ее любимый отец умер от сердечного приступа. Получив в наследство миллион долларов и конверт с ключом от таинственного бункера, Лорен отправляется по указанному адресу. В мрачном подвале она находит грязного человека, прикованного цепью к потолку. Он говорит девушке, что знает правду о ее семье. Хотя сердце Лорен пронизывает страх, девушка принимает решение любой ценой докопаться до истины.



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