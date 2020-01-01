Темное наследие (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Триллер с непредсказуемым сюжетом о девушке, которая сталкивается с тайнами своей семьи после смерти отца. В главной роли — Лили Коллинз.
Лорен Монро — успешный нью-йоркский окружной прокурор. Однажды девушка получает печальную новость о том, что ее любимый отец умер от сердечного приступа. Получив в наследство миллион долларов и конверт с ключом от таинственного бункера, Лорен отправляется по указанному адресу. В мрачном подвале она находит грязного человека, прикованного цепью к потолку. Он говорит девушке, что знает правду о ее семье. Хотя сердце Лорен пронизывает страх, девушка принимает решение любой ценой докопаться до истины.
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Рейтинг
- ВСРежиссёр
Вон
Стайн
- Актриса
Лили
Коллинз
- Актёр
Саймон
Пегг
- Актриса
Конни
Нильсен
- ЧКАктёр
Чейс
Кроуфорд
- ПВАктёр
Патрик
Варбертон
- МБАктёр
Майкл
Бич
- РААктриса
Ребекка
Адамс
- АДАктёр
Алек
Джеймс
- ДМАктёр
Джош
Мюррэй
- АЭПродюсер
Андерс
Эрден
- ЭФПродюсер
Эрианн
Фрайзер
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко