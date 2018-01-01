Wink
Темное наследие
Актёры и съёмочная группа фильма «Темное наследие»

Режиссёры

Вон Стайн

Vaughn Stein
Режиссёр

Актёры

Лили Коллинз

Lily Collins
АктрисаLauren Monroe
Саймон Пегг

Simon Pegg
АктёрMorgan Warner
Конни Нильсен

Connie Nielsen
АктрисаCatherine Monroe
Чейс Кроуфорд

Chace Crawford
АктёрWilliam Monroe
Патрик Варбертон

Patrick Warburton
АктёрArcher Monroe
Майкл Бич

Michael Beach
АктёрHarold Thewlis
Ребекка Адамс

Rebecca Adams
АктрисаJen Monroe
Алек Джеймс

Alec James
АктёрYoung Morgan
Джош Мюррэй

Josh Murray
АктёрYoung Archer

Продюсеры

Андерс Эрден

Anders Erdén
Продюсер
Эрианн Фрайзер

Arianne Fraser
Продюсер

Актёры дубляжа

Юлия Горохова

Актриса дубляжа
Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Елена Харитонова

Актриса дубляжа
Глеб Глушенков

Актёр дубляжа
Владимир Рыбальченко

Актёр дубляжа