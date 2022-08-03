Темная Лига справедливости: Война Апоколипса (фильм, 2020) смотреть онлайн

Когда тиран Дарксайд вторгается на планету Земля, лишь отважная Лига Справедливости может спасти еe от глобального уничтожения. Самые сильные герои собираются вместе, чтобы дать последний бой, но проигрывают. Теперь им придется жить под гнетом Дарксайда.

