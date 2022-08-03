Темная Лига справедливости: Война Апоколипса
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Темная Лига справедливости: Война Апоколипса
8.12020, Justice League Dark: Apokolips War
Мультфильм, Приключения86 мин18+

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Темная Лига справедливости: Война Апоколипса (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Когда тиран Дарксайд вторгается на планету Земля, лишь отважная Лига Справедливости может спасти еe от глобального уничтожения. Самые сильные герои собираются вместе, чтобы дать последний бой, но проигрывают. Теперь им придется жить под гнетом Дарксайда.

Страна
США
Жанр
Мультфильм для взрослых, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Темная Лига справедливости: Война Апоколипса»