8.12020, Justice League Dark: Apokolips War
Мультфильм, Приключения86 мин18+
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Темная Лига справедливости: Война Апоколипса (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Когда тиран Дарксайд вторгается на планету Земля, лишь отважная Лига Справедливости может спасти еe от глобального уничтожения. Самые сильные герои собираются вместе, чтобы дать последний бой, но проигрывают. Теперь им придется жить под гнетом Дарксайда.
СтранаСША
ЖанрМультфильм для взрослых, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.7 IMDb
- РКАктёр
Роджер
Кросс
- Актриса
Розарио
Доусон
- КГАктёр
Кристофер
Горам
- КЛАктриса
Камилла
Ладдингтон
- ШМАктёр
Шемар
Мур
- Актёр
Джерри
О’Коннелл
- ДОАктёр
Джейсон
О’Мара
- МРАктёр
Мэтт
Райан
- СААктриса
Сачие
Алессио
- СААктёр
Стюарт
Аллан
- ДССценарист
Джерри
Сигел
- ДШСценарист
Джо
Шустер
- БКСценарист
Боб
Кейн
- БФСценарист
Билл
Фингер
- ДКПродюсер
Джеймс
Криг
- СРПродюсер
Сэм
Реджистер
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ФВКомпозитор
Фредерик
Видман