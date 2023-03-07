Тембот (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Драма ученицы Александра Сокурова Тины Мастафовой о вчерашнем школьнике, решившем занять денег на открытие бизнеса у опасных людей и нажившем себе немало проблем. Тембот — подросток из Нальчика, работающий на двух работах и не особо любимый матерью, поскольку сильно напоминает ей своего отца. Вместе с другом парень мечтает открыть свой бизнес и обращается ради этого к местному криминальному авторитету за деньгами. Но его товарищ сбегает с крупной суммой, а суровый кредитор дает неделю, чтобы вернуть долг.

