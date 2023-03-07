Тембот (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Драма ученицы Александра Сокурова Тины Мастафовой о вчерашнем школьнике, решившем занять денег на открытие бизнеса у опасных людей и нажившем себе немало проблем. Тембот — подросток из Нальчика, работающий на двух работах и не особо любимый матерью, поскольку сильно напоминает ей своего отца. Вместе с другом парень мечтает открыть свой бизнес и обращается ради этого к местному криминальному авторитету за деньгами. Но его товарищ сбегает с крупной суммой, а суровый кредитор дает неделю, чтобы вернуть долг.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ТМРежиссёр
Тина
Мастафова
- МТАктёр
Марат
Таумурзаев
- ММАктриса
Марина
Мисостишхова
- АБАктёр
Альберт
Бабаев
- КШАктёр
Кантемир
Шипшев
- ТБАктёр
Тимур
Бегиев
- МЖАктёр
Муса
Жангузаров
- АБАктёр
Амир
Бельбеков
- ДБАктёр
Джамбулат
Багов
- АДАктёр
Алпаслан
Диш
- АЕАктёр
Астемир
Ервасов
- ТМСценарист
Тина
Мастафова
- НЯПродюсер
Николай
Янкин
- НСПродюсер
Наталья
Смагина
- САХудожница
Саният
Атабиева
- ААМонтажёр
Александр
Артеменко
- ТММонтажёр
Тина
Мастафова
- ИТОператор
Иван
Турухано
- РЗКомпозитор
Роман
Зимарев
- ВЛКомпозитор
Виталий
Лагута