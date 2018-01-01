Wink
Тембот
Актёры и съёмочная группа фильма «Тембот»

Актёры и съёмочная группа фильма «Тембот»

Режиссёры

Тина Мастафова

Режиссёр

Актёры

Марат Таумурзаев

АктёрТембот
Марина Мисостишхова

Актрисамать
Альберт Бабаев

Актёротец
Кантемир Шипшев

АктёрРуслан
Тимур Бегиев

АктёрНурик
Муса Жангузаров

АктёрОлег
Амир Бельбеков

Актёркредитор
Джамбулат Багов

АктёрАзамат
Алпаслан Диш

АктёрГаджи
Астемир Ервасов

АктёрЭльдар

Сценаристы

Тина Мастафова

Сценарист

Продюсеры

Николай Янкин

Продюсер
Наталья Смагина

Продюсер

Художники

Саният Атабиева

Художница

Монтажёры

Александр Артеменко

Монтажёр
Тина Мастафова

Монтажёр

Операторы

Иван Турухано

Оператор

Композиторы

Роман Зимарев

Композитор
Виталий Лагута

Композитор