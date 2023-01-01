Телохранитель
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Телохранитель

Телохранитель (фильм, 1961) смотреть онлайн бесплатно

8.51961, Yojinbo
Боевики, Триллеры106 мин18+

Сюжет

Классический самурайский фильм Акиры Куросавы, вдохновивший Серджио Леоне снять «За пригоршню долларов» с Клинтом Иствудом. В маленькую японскую деревню приходит ронин — самурай, оставшийся без своего покровителя. У него свой кодекс чести, и он готов работать за деньги, но никогда не возьмет больше, чем ему полагается. Поскольку в деревне орудуют две противоборствующие группировки, ронин решает воспользоваться ситуацией и заработать на каждой из них. Используя свои знания о человеческой природе, он настраивает злодеев друг против друга, но готов показать мастерство боя, если в этом есть необходимость. Как изменится поселение с его появлением, узнаете, если будете смотреть фильм 1961 года «Телохранитель» онлайн на Wink в хорошем качестве.

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Информация

Страна
Япония
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Телохранитель»

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