Телохранитель (фильм, 1961) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Классический самурайский фильм Акиры Куросавы, вдохновивший Серджио Леоне снять «За пригоршню долларов» с Клинтом Иствудом. В маленькую японскую деревню приходит ронин — самурай, оставшийся без своего покровителя. У него свой кодекс чести, и он готов работать за деньги, но никогда не возьмет больше, чем ему полагается. Поскольку в деревне орудуют две противоборствующие группировки, ронин решает воспользоваться ситуацией и заработать на каждой из них. Используя свои знания о человеческой природе, он настраивает злодеев друг против друга, но готов показать мастерство боя, если в этом есть необходимость. Как изменится поселение с его появлением, узнаете, если будете смотреть фильм 1961 года «Телохранитель» онлайн на Wink в хорошем качестве.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Акира
Куросава
- ТМАктёр
Тосиро
Мифунэ
- ТНАктёр
Тацуя
Накадаи
- ЁЦАктриса
Ёко
Цукаса
- ИЯАктриса
Исудзу
Ямада
- ДКАктёр
Даисукэ
Като
- СКАктёр
Сэидзабуро
Кавадзу
- ТСАктёр
Такаси
Симура
- ХТАктёр
�Хироси
Татикава
- ЁНАктёр
Ёсукэ
Нацуки
- ЭТАктёр
Эидзиро
Тоно
- Сценарист
Акира
Ку�росава
- Продюсер
Акира
Куросава
- ТТПродюсер
Томоюки
Танака
- ЁМХудожник
Ёсиро
Мураки
- Монтажёр
Акира
Куросава
- КМОператор
Кадзуо
Миягава
- МСКомпозитор
Масару
Сато