Телохранитель (фильм, 1961) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Классический самурайский фильм Акиры Куросавы, вдохновивший Серджио Леоне снять «За пригоршню долларов» с Клинтом Иствудом. В маленькую японскую деревню приходит ронин — самурай, оставшийся без своего покровителя. У него свой кодекс чести, и он готов работать за деньги, но никогда не возьмет больше, чем ему полагается. Поскольку в деревне орудуют две противоборствующие группировки, ронин решает воспользоваться ситуацией и заработать на каждой из них. Используя свои знания о человеческой природе, он настраивает злодеев друг против друга, но готов показать мастерство боя, если в этом есть необходимость. Как изменится поселение с его появлением, узнаете, если будете смотреть фильм 1961 года «Телохранитель» онлайн на Wink в хорошем качестве.



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