Телекинез (фильм, 2021) смотреть онлайн
5.92021, Control
Фантастика, Триллер85 мин18+
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О фильме
Камерный фантастический триллер о подозрительных экспериментах над людьми. Во время отдыха на пляже Эйлин и ее маленькую дочь Ив похищают неизвестные. В результате женщина оказывается в одиночной камере, где слышит незнакомый голос, который приказывает ей делать странные вещи, угрожая причинить вред Ив в случае неповиновения. Среди поручений – передвижение предметов по столу с завязанными руками, создание замка из песка силой мысли и прочие фокусы экстраординарной природы. Самое поразительное, что Эйлин все это удается. можно смотреть онлайн
СтранаКанада
ЖанрФантастика, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ДМРежиссёр
Джеймс
Марк
- СМАктриса
Сара
Митич
- ДЧАктёр
Джордж
Чертов
- ЭЛАктриса
Эви
Луизелл
- КЛАктриса
Карен
ЛеБлан
- ДМСценарист
Джеймс
Марк
- МНСценарист
Мэттью
Найман
- ТДПродюсер
Тони
Дель Рио
- ПФПродюсер
Плато
Фунтидакис
- БМПродюсер
Бруно
Марино
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фомичева
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- НРМонтажёр
Навин
Рамасваран