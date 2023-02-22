Камерный фантастический триллер о подозрительных экспериментах над людьми. Во время отдыха на пляже Эйлин и ее маленькую дочь Ив похищают неизвестные. В результате женщина оказывается в одиночной камере, где слышит незнакомый голос, который приказывает ей делать странные вещи, угрожая причинить вред Ив в случае неповиновения. Среди поручений – передвижение предметов по столу с завязанными руками, создание замка из песка силой мысли и прочие фокусы экстраординарной природы. Самое поразительное, что Эйлин все это удается. можно смотреть онлайн

