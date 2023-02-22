Телекинез
Wink
Фильмы
Телекинез

Телекинез (фильм, 2021) смотреть онлайн

5.92021, Control
Фантастика, Триллер85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Камерный фантастический триллер о подозрительных экспериментах над людьми. Во время отдыха на пляже Эйлин и ее маленькую дочь Ив похищают неизвестные. В результате женщина оказывается в одиночной камере, где слышит незнакомый голос, который приказывает ей делать странные вещи, угрожая причинить вред Ив в случае неповиновения. Среди поручений – передвижение предметов по столу с завязанными руками, создание замка из песка силой мысли и прочие фокусы экстраординарной природы. Самое поразительное, что Эйлин все это удается. можно смотреть онлайн

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Телекинез»