Тэд Джонс и Затерянный город (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Las aventuras de Tadeo Jones
Мультфильм, Фэнтези88 мин6+
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О фильме
Тэд — обычный чикагский строитель, страстно мечтающий о невероятных открытиях и опасных приключениях. Однажды его по ошибке принимают за известного археолога и отправляют в Перу на поиски сокровищ инков. Радости Тэда не было предела, но, похоже, она оказалась преждевременной…
СтранаИспания, Франция
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ЭГРежиссёр
Энрике
Гато
- ОБАктёр
Оскар
Барберан
- Актриса
Мишель
Хеннер
- Актёр
Хосе
Мота
- ХКАктёр
Хосе
Корбачо
- ПААктёр
Пеп
Антон Муньос
- ЛПАктёр
Луис
Посада
- МААктриса
Меритксель
Ане
- МААктёр
Мигель
Анхель Хеннер
- ККАктёр
Карлес
Канут
- ФБАктёр
Феликс
Бенито
- ИдСценарист
Игнасио
дель Мораль
- ХГСценарист
Хорди
Гасуль
- ЖБПродюсер
Жислен
Барруа
- ХГПродюсер
Хорди
Гасуль
- ЭРПродюсер
Эдмон
Рош
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Григорий
Антипенко
- Актриса дубляжа
Марина
Александрова
- СДАктёр дубляжа
Станислав
Дужников
- ХХХудожник
Хуан
Хесус Гарсиа Галоча