Тэд Джонс и Затерянный город (фильм, 2012) смотреть онлайн

Тэд — обычный чикагский строитель, страстно мечтающий о невероятных открытиях и опасных приключениях. Однажды его по ошибке принимают за известного археолога и отправляют в Перу на поиски сокровищ инков. Радости Тэда не было предела, но, похоже, она оказалась преждевременной…

