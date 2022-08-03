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Тэд Джонс и Затерянный город

Тэд Джонс и Затерянный город (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Las aventuras de Tadeo Jones
Мультфильм, Фэнтези88 мин6+

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О фильме

Тэд — обычный чикагский строитель, страстно мечтающий о невероятных открытиях и опасных приключениях. Однажды его по ошибке принимают за известного археолога и отправляют в Перу на поиски сокровищ инков. Радости Тэда не было предела, но, похоже, она оказалась преждевременной…

Страна
Испания, Франция
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тэд Джонс и Затерянный город»