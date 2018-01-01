Wink
Фильмы
Театр в кино: МАМТ: Щелкунчик
Актёры и съёмочная группа фильма «Театр в кино: МАМТ: Щелкунчик»

Режиссёры

Ариф Дадашев

Режиссёр

Актёры

Максим Севагин

АктёрДроссельмейер
Анастасия Лименько

АктрисаМари
Ариф Дадашев

Актёр
Константин Никитин

АктёрМышиный Король
Иван Михалев

АктёрЩелкунчик-принц

Художники

Сандра Вудалл

Sandra Woodall
Художница
Полина Бахтина

Художница

Композиторы

Пётр Чайковский

Композитор