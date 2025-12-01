Фильм Театр в кино: МАМТ: Щелкунчик

Театр в кино: МАМТ: Щелкунчик
Театр в кино: МАМТ: Щелкунчик

Театр в кино: МАМТ: Щелкунчик

2025, Театр в кино: МАМТ: Щелкунчик
Фэнтези, 6+
Юная Мари обожает читать и витать в облаках. На пороге — Рождество, а в гости пришел племянник Дроссельмейера. Утомлённая переживаниями и праздничным балом, девочка засыпает и отправляется в мир книжных грёз.

Страна
Россия
Жанр
Фэнтези
Качество
Full HD

Рейтинг