Тайный знак (фильм, 2010) смотреть онлайн
7.92010, An Invisible Sign
Драмы, Мелодрамы91 мин18+
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Сюжет
Мона Грэй – двадцатилетняя одинокая девушка, которая в детстве нашла утешение в изучении математики после того, как ее отец тяжело заболел. Став взрослой, Мона начинает преподавать этот предмет в школе и понимает, что должна помочь своим ученикам решить их собственные проблемы.
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb
- МАРежиссёр
Мэрлин
Агрело
- Актриса
Джессика
Альба
- Актёр
Крис
Мессина
- СБАктриса
Соня
Брага
- ДШАктёр
Джон
Ши
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- СНАктриса
Софи
Найвайд
- Актриса
Бэйли
Мэдисон
- МБАктриса
Мэрилуиз
Бёрк
- ЭЭАктриса
Эшли
Эткинсон
- КБАктриса
Кристал
Бок
- МЭСценарист
Майкл
Эллис
- АБСценарист
Айми
Бендер
- МЭПродюсер
Майкл
Эллис
- ДБПродюсер
Джастин
Берфилд
- СБХудожница
Сара
Бирс
- СХМонтажёр
Сабина
Хоффман
- ЛРОператор
Лиза
Ринцлер
- ЭХКомпозитор
Эндрю
Холландер