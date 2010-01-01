Тайный знак (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Мона Грэй – двадцатилетняя одинокая девушка, которая в детстве нашла утешение в изучении математики после того, как ее отец тяжело заболел. Став взрослой, Мона начинает преподавать этот предмет в школе и понимает, что должна помочь своим ученикам решить их собственные проблемы.



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