Тайный знак
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Тайный знак

Тайный знак (фильм, 2010) смотреть онлайн

7.92010, An Invisible Sign
Драмы, Мелодрамы91 мин18+

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Сюжет

Мона Грэй – двадцатилетняя одинокая девушка, которая в детстве нашла утешение в изучении математики после того, как ее отец тяжело заболел. Став взрослой, Мона начинает преподавать этот предмет в школе и понимает, что должна помочь своим ученикам решить их собственные проблемы.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Семейные, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайный знак»

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