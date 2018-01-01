Wink
Детям
Тайная жизнь насекомых
Актёры и съёмочная группа фильма «Тайная жизнь насекомых»

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайная жизнь насекомых»

Режиссёры

Антун Крингс

Антун Крингс

Antoon Krings
Режиссёр

Актёры

Виржини Эфира

Виржини Эфира

Virginie Efira
АктрисаHuguette la guêpe
Кев Адамс

Кев Адамс

Kev Adams
АктёрLoulou le pou
Эммануэль Кюртиль

Эммануэль Кюртиль

Emmanuel Curtil
АктёрApollon le grillon
Селин Меллул

Селин Меллул

Céline Melloul
АктрисаMireille l'abeille
Жанфи Жансан

Жанфи Жансан

Jeanfi Janssens
АктёрSiméon le papillon
Венсан Ропион

Венсан Ропион

Vincent Ropion
АктёрLoustic le moustique
Жереми Ковийо

Жереми Ковийо

Jérémie Covillault
АктёрSphinx
Мари-Шарлотт Леклер

Мари-Шарлотт Леклер

Marie-Charlotte Leclaire
АктрисаPatouch la mouche
Дидье Гастин

Дидье Гастин

Didier Gustin
АктёрIncognito
Арно Леонар

Арно Леонар

Arnaud Léonard
АктёрKrypton

Сценаристы

Антун Крингс

Антун Крингс

Antoon Krings
Сценарист

Продюсеры

Атон Сумаш

Атон Сумаш

Aton Soumache
Продюсер

Композиторы

Бруно Куле

Бруно Куле

Bruno Coulais
Композитор