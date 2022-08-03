Тайная жизнь насекомых (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.62017, Drôles de petites bêtes
Мультфильм, Семейный84 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Цирковой сверчок Доминик случайно забредает в сад, где располагается пчелиный улей. Бродяга надеется произвести своими фокусами впечатление на королеву пчeл Марго и стать еe придворным. Но всe оказывается не так уж просто из-за интриг, которые плетут местные осы. Хватит ли сверчку героизма?
СтранаФранция, Люксембург
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.7 IMDb