Тайна Коко (фильм, 2017) смотреть онлайн
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О фильме
Что, если преградой на пути к мечте становится твоя собственная семья? «Тайна Коко» — душевный и красочный мультфильм от Pixar, обладатель двух премий «Оскар», который собрал в мировом прокате более 800 миллионов долларов.
12-летний Мигель без ума от музыки и мечтает стать звездой, как его кумир, певец Эрнесто де ла Крус. Но в семье музыка под строгим запретом: прапрадед Мигеля бросил жену ради сцены, оставив за собой лишь боль и обиду. Это табу тяготит мальчика, он втайне бренчит на гитаре и продолжает мечтать. В День мертвых, когда мексиканцы чтят ушедших близких, Мигель решает участвовать в музыкальном конкурсе и крадет гитару из мавзолея де ла Круса. В этот момент магия праздника переносит ребенка в мир мертвых — яркий, шумный, полный танцующих скелетов и фантастических существ. Там Мигель научится ценить память предков, познает силу семейных уз и найдет в себе смелость идти за мечтой.
«Тайна Коко» — мультфильм, который завораживает яркими красками, мексиканским колоритом, зажигательной музыкой и заставляет задуматься о любви, прощении и о ценности тех, кого мы потеряли.
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СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
- ЛАРежиссёр
Ли
Анкрич
- ЭМРежиссёр
Эдриан
Молина
- ЭГАктёр
Энтони
Гонсалес
- Актёр
Гаэль
Гарсиа Берналь
- Актёр
Бенджамин
Брэтт
- АЮАктриса
Аланна
Юбак
- РВАктриса
Рене
Виктор
- ХКАктёр
Хайме
Камиль
- АААктёр
Альфонсо
Арау
- ХСАктёр
Херберт
Сигенса
- ГИАктёр
Габриэль
Иглесиас
- ЛБАктёр
Ломбардо
Бойяр
- ЛАСценарист
Ли
Анкрич
- ДКСценарист
Джейсон
Кац
- МОСценарист
Мэттью
Олдрич
- ЭМСценарист
Эдриан
Молина
- ДКПродюсер
Дарла
К. Андерсон
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- ВБАктёр дубляжа
Владимир
Баргман
- ЛКАктёр дубляжа
Лев
Кошкаров
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Киричёк
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ХДХудожник
Харли
Джессуп
- СБМонтажёр
Стив
Блум
- ЛАМонтажёр
Ли
Анкрич
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино