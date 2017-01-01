Тайна Коко (фильм, 2017) смотреть онлайн

Что, если преградой на пути к мечте становится твоя собственная семья? «Тайна Коко» — душевный и красочный мультфильм от Pixar, обладатель двух премий «Оскар», который собрал в мировом прокате более 800 миллионов долларов.



12-летний Мигель без ума от музыки и мечтает стать звездой, как его кумир, певец Эрнесто де ла Крус. Но в семье музыка под строгим запретом: прапрадед Мигеля бросил жену ради сцены, оставив за собой лишь боль и обиду. Это табу тяготит мальчика, он втайне бренчит на гитаре и продолжает мечтать. В День мертвых, когда мексиканцы чтят ушедших близких, Мигель решает участвовать в музыкальном конкурсе и крадет гитару из мавзолея де ла Круса. В этот момент магия праздника переносит ребенка в мир мертвых — яркий, шумный, полный танцующих скелетов и фантастических существ. Там Мигель научится ценить память предков, познает силу семейных уз и найдет в себе смелость идти за мечтой.



«Тайна Коко» — мультфильм, который завораживает яркими красками, мексиканским колоритом, зажигательной музыкой и заставляет задуматься о любви, прощении и о ценности тех, кого мы потеряли.



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