Тайна Келлс (фильм, 2008) смотреть онлайн

Анимационная сказка о мальчике из монастыря, которому суждено закончить иллюстрации для знаменитой ирландской рукописи — Книги Келлса. Проект, ставший прорывным для студии Cartoon Saloon, авторов «Песни моря» и «Легенды о волках». Маленький мальчик Брендан живет вместе со своим дядей Келлахом в стенах небольшого аббатства Келлс. На дворе — Эпоха викингов, и Келлах боится нападения суровых северных воинов, строго присматривая за своим племянником и возводя стену вокруг аббатства. Однажды Брендан слышит об удивительной книге, способной разгонять тьму. Ее автор, мастер Айдан, прибывает в Келлс после того, как его монастырь на острове Иона разрушают викинги. Но чудесная книга не закончена, и Айдан рассчитывает на помощь Брендана, чтобы завершить ее создание. Теперь мальчику предстоит встретить лесную фею, избежать зубов кровожадных волков и сразиться со злым духом Кром Круахом.



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