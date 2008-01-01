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Тайна Келлс (фильм, 2008) смотреть онлайн
О фильме
Анимационная сказка о мальчике из монастыря, которому суждено закончить иллюстрации для знаменитой ирландской рукописи — Книги Келлса. Проект, ставший прорывным для студии Cartoon Saloon, авторов «Песни моря» и «Легенды о волках». Маленький мальчик Брендан живет вместе со своим дядей Келлахом в стенах небольшого аббатства Келлс. На дворе — Эпоха викингов, и Келлах боится нападения суровых северных воинов, строго присматривая за своим племянником и возводя стену вокруг аббатства. Однажды Брендан слышит об удивительной книге, способной разгонять тьму. Ее автор, мастер Айдан, прибывает в Келлс после того, как его монастырь на острове Иона разрушают викинги. Но чудесная книга не закончена, и Айдан рассчитывает на помощь Брендана, чтобы завершить ее создание. Теперь мальчику предстоит встретить лесную фею, избежать зубов кровожадных волков и сразиться со злым духом Кром Круахом.
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СтранаИрландия, Бельгия, Франция
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
- ТМРежиссёр
Томм
Мур
- НТРежиссёр
Нора
Туми
- ЭМАктёр
Эван
МакГуайр
- КМАктриса
Кристен
Муни
- Актёр
Брендан
Глисон
- МЛАктёр
Мик
Лэлли
- ЛХАктёр
Лиам
Хурикан
- ПТАктёр
Пол
Тайлак
- ММАктёр
Майкл
МакГрат
- ПЯАктёр
Пол
Янг
- НТАктриса
Нора
Туми
- АМАктёр
Алли
МакКанн
- ТМСценарист
Томм
Мур
- ФЦСценарист
Фабрис
Циолковски
- ДБПродюсер
Дидье
Брюннер
- ТМПродюсер
Томм
Мур
- БККомпозитор
Бруно
Куле