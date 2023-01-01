Тайна Бургундского двора
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Тайна Бургундского двора
9.01961, Le miracle des loups
Боевики, Приключения98 мин12+
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Тайна Бургундского двора (фильм, 1961) смотреть онлайн

Сюжет

Благородный рыцарь граф де Невиль влюблен в Жанну де Бове - крестницу Людовика ХI. Однако французский король - по политическим соображениям - хочет выдать ее замуж за Карла Смелого, герцога Бургундского, коварного вдохновителя государственного заговора. Герцог похищает Жанну, но граф де Невиль проникает в замок и в головоркужительно красивых поединках освобождает возлюбленную. Однако их любви предстоят тяжкие испытания…

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайна Бургундского двора»

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