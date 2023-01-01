9.01961, Le miracle des loups
Боевики, Приключения98 мин12+
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Тайна Бургундского двора (фильм, 1961) смотреть онлайн
Сюжет
Благородный рыцарь граф де Невиль влюблен в Жанну де Бове - крестницу Людовика ХI. Однако французский король - по политическим соображениям - хочет выдать ее замуж за Карла Смелого, герцога Бургундского, �коварного вдохновителя государственного заговора. Герцог похищает Жанну, но граф де Невиль проникает в замок и в головоркужительно красивых поединках освобождает возлюбленную. Однако их любви предстоят тяжкие испытания…
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Информация
СтранаИталия, Франция
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Приключения, Драмы
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- АЮРежиссёр
Андре
Юнебель
- ЖМАктёр
Жан
Маре
- РСАктриса
Розанна
Скьяффино
- РААктёр
Роже
Анен
- ЖБАктёр
Жан-Луи
Барро
- ГДАктёр
Ги
Делорм
- АААктриса
Анни
Андерсон
- РААктёр
Рафаэль
Альберт-Ламберт
- РБАктёр
Рауль
Бийре
- ЖЛАктёр
Жан
Ланье
- ЖЛАктёр
Жорж
Ликан
- АЮСценарист
Андре
Юнебель
- ЛЖАктёр дубляжа
Лев
Жуков
- ЕПАктриса дубляжа
Елена
Павловская
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кашлаков
- ОБАктёр дубляжа
Олег
Борисов
- ГСАктёр дубляжа
Гелий
Сысоев
- МГОператор
Марсель
Гриньон