Таннер холл
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Таннер холл

Таннер холл (фильм, 2009) смотреть онлайн

7.52009, Tanner Hall
Драмы, Мелодрамы95 мин16+

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Сюжет

Картина жизни в частной школе-интернате для девочек. На фоне живописных видов Новой Англии через истории четырёх девочек-подростков раскрываются проблемы взросления и юношеские сложности.

В начале учебного года в элитной частной школе "Таннер Холл" появляется новая ученица Виктория. Но ее появление совсем не радует фаворитку школы Фернанду. А вот для ее подруг в появлении новенькой нет ничего страшного.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Таннер холл»

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