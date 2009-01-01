Таннер холл (фильм, 2009) смотреть онлайн
7.52009, Tanner Hall
Драмы, Мелодрамы95 мин16+
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Сюжет
Картина жизни в частной школе-интернате для девочек. На фоне живописных видов Новой Англии через истории четырёх девочек-подростков раскрываются проблемы взросления и юношеские сложности.
В начале учебного года в элитной частной школе "Таннер Холл" появляется новая �ученица Виктория. Но ее появление совсем не радует фаворитку школы Фернанду. А вот для ее подруг в появлении новенькой нет ничего страшного.
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ФГРежиссёр
Франческа
Грегорини
- ТфРежиссёр
Татьяна
фон Фюрстенберг
- Актриса
Руни
Мара
- ДКАктриса
Джорджия
Кинг
- Актриса
Бри
Ларсон
- ЭФАктриса
Эми
Фергюсон
- ТЭАктёр
Том
Эверетт Скотт
- ЭСАктриса
Эми
Седарис
- ККАктёр
Крис
Кэттэн
- ШПАктёр
Шон
Пайфром
- РШАктёр
Райан
Шира
- СМАктриса
Сьюзэн
Миснер
- ТфСценарист
Татьяна
фон Фюрстенберг
- ФГСценарист
Франческа
Грегорини
- ФГПродюсер
Франческа
Грегорини
- КБХудожница
Карен
Бейрд
- ЭНХудожница
Эрика
Никорта
- ШРМонтажёр
Шэрон
Раттер
- ЛЦМонтажёр
Лорен
Цуккерман
- РНКомпозитор
Роджер
Нилл