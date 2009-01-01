Таннер холл (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Картина жизни в частной школе-интернате для девочек. На фоне живописных видов Новой Англии через истории четырёх девочек-подростков раскрываются проблемы взросления и юношеские сложности.



В начале учебного года в элитной частной школе "Таннер Холл" появляется новая �ученица Виктория. Но ее появление совсем не радует фаворитку школы Фернанду. А вот для ее подруг в появлении новенькой нет ничего страшного.



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