Сыщик (фильм, 2020) смотреть онлайн

Детектив, снятый в стиле живого репортажа, о частном детективе в поисках пропавшей женщины. Эбелю Уокеру повезло. Когда-то он сумел заснять самоубийство одного из своих нанимателей — это прославило его в профессиональных кругах. С тех пор Эбель решил нанять оператора, который будет фиксировать все расследования на камеру. Так в его команде появляется Джим. Их первое совместное дело — исчезновение Марии Августин, которую разыскивает ее муж Билл. Супругу он ненавидит, но все равно не хочет, чтобы она умерла. Первую улику Эбель находит у любовника Марии — это фотографии окровавленной ванны и загадочный адрес. Что случилось с пропавшей, расскажет фильм «Сыщик» (2020), который можно смотреть онлайн в видеосервисе Wink.

