Сыщик (фильм, 2007) смотреть онлайн
7.52007, Sleuth
Триллер, Драма85 мин16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Преуспевающий автор детективных романов Эндрю Уайк приглашает к себе в гости Майло Тиндла, любовника своей жены. Тот прибывает в роскошный особняк писателя, где получает неожиданное предложение. Сэр Эндрю знает об их связи и даже готов отпустить жену, но на определeнных условиях. Хитроумный план включает в себя инсценировку ограбления, махинации со страховкой и весьма пикантные ситуации, что в результате должно обеспечить всем безбедное существование. Писатель и гость вступают в рискованную игру, но ещe неизвестно, кто выйдет из неe победителем.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама, Триллер
КачествоSD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Кеннет
Брана
- Актёр
Майкл
Кейн
- Актёр
Джуд
Лоу
- ГПАктёр
Гарольд
Пинтер
- Актёр
Кеннет
Брана
- КОАктриса
Кармел
О’Салливан
- ГПСценарист
Гарольд
Пинтер
- ЭШСценарист
Энтони
Шэффер
- Продюсер
Кеннет
Брана
- СХПродюсер
Саймон
Халфон
- Продюсер
Джуд
Лоу
- ВПАктёр дубляжа
Виталий
Петров
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- АБХудожница
Александра
Бирн
- СБХудожница
Селия
Бобак
- ХЗОператор
Харис
Замбарлукос
- ПДКомпозитор
Патрик
Дойл