Сыщик (фильм, 2007) смотреть онлайн

7.52007, Sleuth
Триллер, Драма85 мин16+

О фильме

Преуспевающий автор детективных романов Эндрю Уайк приглашает к себе в гости Майло Тиндла, любовника своей жены. Тот прибывает в роскошный особняк писателя, где получает неожиданное предложение. Сэр Эндрю знает об их связи и даже готов отпустить жену, но на определeнных условиях. Хитроумный план включает в себя инсценировку ограбления, махинации со страховкой и весьма пикантные ситуации, что в результате должно обеспечить всем безбедное существование. Писатель и гость вступают в рискованную игру, но ещe неизвестно, кто выйдет из неe победителем.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb