Сын дьявола (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Семейная пара, музыкант Лиам и журналистка Рей, останавливается в уединенной гостинице, где сорок лет назад находился родильный дом для незамужних женщин. Беременная Рэй видит призрак убитой здесь матери и раскрывает страшную тайну о судьбе родившихся в этом доме детей.

