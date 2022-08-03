Сын дьявола
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Сын дьявола

Сын дьявола (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

7.42017, The Child Remains
Ужасы, Триллер103 мин18+

О фильме

Семейная пара, музыкант Лиам и журналистка Рей, останавливается в уединенной гостинице, где сорок лет назад находился родильный дом для незамужних женщин. Беременная Рэй видит призрак убитой здесь матери и раскрывает страшную тайну о судьбе родившихся в этом доме детей.

Страна
Канада
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сын дьявола»