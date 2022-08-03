Сын дьявола (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
7.42017, The Child Remains
Ужасы, Триллер103 мин18+
О фильме
Семейная пара, музыкант Лиам и журналистка Рей, останавливается в уединенной гостинице, где сорок лет назад находился родильный дом для незамужних женщин. Беременная Рэй видит призрак убитой здесь матери и раскрывает страшную тайну о судьбе родившихся в этом доме детей.
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ММРежиссёр
Майкл
Мелски
- Актриса
Сюзанн
Клеман
- Актёр
Аллан
Хоуко
- Актриса
Шелли
Томпсон
- ЛДАктёр
Ли
Дж. Кэмпбелл
- МИАктриса
Марта
Ирвинг
- РКАктриса
Рена
Коссац
- ГЛАктёр
Гленн
Лефчак
- ЛСАктриса
Лесли
Смит
- ММСценарист
Майкл
Мелски
- ММПродюсер
Майкл
Мелски
- ДМПродюсер
Дэвид
Миллер
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- РВХудожник
Райан
Весси
- АИКомпозитор
Азиф
Ильяс