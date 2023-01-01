Wink
Детям
Сыграй мою музыку
Актёры и съёмочная группа фильма «Сыграй мою музыку»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сыграй мою музыку»

Режиссёры

Хэмилтон Ласк

Хэмилтон Ласк

Hamilton Luske
Режиссёр
Клайд Джероними

Клайд Джероними

Clyde Geronimi
Режиссёр
Джек Кинни

Джек Кинни

Jack Kinney
Режиссёр

Актёры

Лаверн Эндрюс

Лаверн Эндрюс

Laverne Andrews
АктрисаAndrews Sisters
Энди Расселл

Энди Расселл

Andy Russell
Актёр
Дина Шор

Дина Шор

Dinah Shore
Актриса
Таня Рябушинская

Таня Рябушинская

Tania Riabouchinskaya
АктрисаSilhouetted Dancer
Максин Эндрюс

Максин Эндрюс

Maxene Andrews
АктрисаAndrews Sisters
Бенни Гудман

Бенни Гудман

Benny Goodman
АктёрBandleader
Джерри Колонна

Джерри Колонна

Jerry Colonna
Актёррассказчик
Стерлинг Холлоуэй

Стерлинг Холлоуэй

Sterling Holloway
Актёррассказчик
Нельсон Эдди

Нельсон Эдди

Nelson Eddy
Актёррассказчик
Пэтти Эндрюс

Пэтти Эндрюс

Patty Andrews
АктрисаAndrews Sisters

Сценаристы

Гомер Брайтман

Гомер Брайтман

Homer Brightman
Сценарист
Дик Хюмер

Дик Хюмер

Dick Huemer
Сценарист
Сергей Прокофьев

Сергей Прокофьев

Sergei Prokofiev
Сценарист
Дик Кинни

Дик Кинни

Dick Kinney
Сценарист

Композиторы

Оливер Уоллес

Оливер Уоллес

Oliver Wallace
Композитор
Чарльз Уолкотт

Чарльз Уолкотт

Charles Wolcott
Композитор