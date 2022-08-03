Связанные миры
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Связанные миры

Связанные миры (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.72019, Ashita sekai ga owaru to shite mo
Аниме, Боевик89 мин12+

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О фильме

Два параллельных мира связаны одной судьбой. Один страдает от нарастающей эпидемии внезапных смертей, другой оказался во власти тирана. В одном мире парень по имени Син влюблeн в подругу детства Котори, а в другом они враги: он — повстанец Дзин, а она — деспотичная принцесса Котоко.

Страна
Япония
Жанр
Фантастика, Мультфильм, Боевик, Мелодрама, Аниме
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.8 IMDb