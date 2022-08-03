Два параллельных мира связаны одной судьбой. Один страдает от нарастающей эпидемии внезапных смертей, другой оказался во власти тирана. В одном мире парень по имени Син влюблeн в подругу детства Котори, а в другом они враги: он — повстанец Дзин, а она — деспотичная принцесса Котоко.

