Связанные миры (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.72019, Ashita sekai ga owaru to shite mo
Аниме, Боевик89 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Два параллельных мира связаны одной судьбой. Один страдает от нарастающей эпидемии внезапных смертей, другой оказался во власти тирана. В одном мире парень по имени Син влюблeн в подругу детства Котори, а в другом они враги: он — повстанец Дзин, а она — деспотичная принцесса Котоко.
СтранаЯпония
ЖанрФантастика, Мультфильм, Боевик, Мелодрама, Аниме
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ЮСРежиссёр
Юхэй
Сакураги
- ЮКАктёр
Юки
Кадзи
- МУАктриса
Маая
Утида
- ЁНАктёр
Ёсики
Накадзима
- ССАктриса
Саяка
Сэнбонги
- АЮАктриса
Аои
Юки
- ИМАктриса
Инори
Минасэ
- ЮССценарист
Юхэй
Сакураги
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Мишутин
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова