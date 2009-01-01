Святые из Бундока 2: День всех святых (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.22009, The Boondock Saints II: All Saints Day
Боевики, Триллеры112 мин18+
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Сюжет
Последние 8 лет братья жили вместе с отцом на ферме в глубинке Ирландии. Однажды их дядя рассказывает им о слухах, что они причастны к убийству католического священника Бостона. Парни возвращаются в Бостон, чтобы очистить свою испорченную репутацию, и найти людей, подставивших их.
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ТДРежиссёр
Трой
Даффи
- ШПАктёр
Шон
Патрик Флэнери
- Актёр
Норман
Ридус
- БКАктёр
Билли
Коннолли
- ККАктёр
Клифто�н
Коллинз мл.
- ДБАктриса
Джули
Бенц
- БМАктёр
Боб
Марли
- БМАктёр
Брайан
Махони
- ДФАктёр
Дэвид
Ферри
- ДДАктёр
Дэвид
Делла Рокко
- ПФАктёр
Питер
Фонда
- ТДСценарист
Трой
Даффи
- ТДСценарист
Тейлор
Даффи
- КБПродюсер
Крис
Бринкер
- ДКПродюсер
Дон
Кармоди
- Продюсер
Роберт
Н. Фрид
- ХГПродюсер
Хартли
Горенштейн
- БДМонтажёр
Брэд
Дэвис
- МБОператор
Мирослав
Бажак
- БДОператор
Брэд
Дэвис
- Композитор
Джефф
Дэнна
- БДКомпозитор
Брэд
Дэвис