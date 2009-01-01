Святые из Бундока 2: День всех святых (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Последние 8 лет братья жили вместе с отцом на ферме в глубинке Ирландии. Однажды их дядя рассказывает им о слухах, что они причастны к убийству католического священника Бостона. Парни возвращаются в Бостон, чтобы очистить свою испорченную репутацию, и найти людей, подставивших их.



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