Святые из Бундока 2: День всех святых
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Святые из Бундока 2: День всех святых

Святые из Бундока 2: День всех святых (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.22009, The Boondock Saints II: All Saints Day
Боевики, Триллеры112 мин18+

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Сюжет

Последние 8 лет братья жили вместе с отцом на ферме в глубинке Ирландии. Однажды их дядя рассказывает им о слухах, что они причастны к убийству католического священника Бостона. Парни возвращаются в Бостон, чтобы очистить свою испорченную репутацию, и найти людей, подставивших их.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Святые из Бундока 2: День всех святых»

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