Светлячок: Журнал для маленьких детей №3
Актёры и съёмочная группа фильма «Светлячок: Журнал для маленьких детей №3»

Режиссёры

Лев Мильчин

Режиссёр

Актёры

Георгий Вицин

Актёр

Сценаристы

Яков Аким

Сценарист

Художники

Фаина Епифанова

Художница
Лев Мильчин

Художник

Операторы

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Ян Френкель

Композитор