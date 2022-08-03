Сверх(НЕ)естественное
Wink
Фильмы
Сверх(НЕ)естественное

Сверх(НЕ)естественное (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.42019, Extra Ordinary
Фэнтези, Ужасы90 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Раньше Роуз была соведущей отца в спиритических телешоу, но теперь она открещивается от своего дара и работает автоинструктором. Однако нехватка денежных средств всe же заставляет еe вновь начать общаться с призраками, когда за помощью к Роуз обращается вдовец, преследуемый покойной женой.

Страна
Бельгия, Ирландия
Жанр
Комедия, Ужасы, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сверх(НЕ)естественное»