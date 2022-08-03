Сверх(НЕ)естественное (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.42019, Extra Ordinary
Фэнтези, Ужасы90 мин18+
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О фильме
Раньше Роуз была соведущей отца в спиритических телешоу, но теперь она открещивается от своего дара и работает автоинструктором. Однако нехватка денежных средств всe же заставляет еe вновь начать общаться с призраками, когда за помощью к Роуз обращается вдовец, преследуемый покойной женой.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Майк
Ахерн
- Режиссёр
Энда
Логман
- Актриса
Мейв
Хиггинс
- Актёр
Бэрри
Уорд
- Актёр
Уилл
Форте
- Актриса
Клаудия
О’Доэрти
- ДБАктёр
Джэми
Бимиш
- ТЧАктриса
Терри
Чандлер
- РКАктёр
Ристерд
Купер
- ЭКАктриса
Эмма
Коулмэн
- ККАктриса
Кэрри
Краули
- ММАктриса
Мэри
МакЭвой
- ДФСценарист
Дэмиен
Фокс
- Сценарист
Мейв
Хиггинс
- Сценарист
Майк
Ахерн
- Сценарист
Энда
Логман
- Продюсер
Майк
Ахерн
- Продюсер
Шакед
Беренсон
- ЭБПродюсер
Эйлиш
Брекен
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- КСХудожница
Кэти
Страхан
- ДБКомпозитор
Джордж
Бреннан