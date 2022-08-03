Раньше Роуз была соведущей отца в спиритических телешоу, но теперь она открещивается от своего дара и работает автоинструктором. Однако нехватка денежных средств всe же заставляет еe вновь начать общаться с призраками, когда за помощью к Роуз обращается вдовец, преследуемый покойной женой.

