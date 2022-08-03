Свадьбы не будет!
Wink
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Свадьбы не будет!
8.02020, IT'S FOR YOUR OWN GOOD
Мелодрама, Комедия87 мин18+

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Свадьбы не будет! (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Немецкая комедия о гиперопеке. Трое друзей в самом расцвете сил крайне недовольны любовным выбором своих дочерей. Дочь Калле встречается с его бывшим одноклассником, дочь Артура – с молодым революционером, а дочка Юса – с наркодилером. Несмотря на уговоры жен оставить детей в покое, разъяренные папаши решают объединиться и разрушить отношения дочерей во чтобы то ни стало! Смогут ли чересчур заботливые отцы оградить любимых детей от неудачных по их родительскому мнению отношений?

Страна
Германия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Свадьбы не будет!»