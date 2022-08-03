8.02020, IT'S FOR YOUR OWN GOOD
Мелодрама, Комедия87 мин18+
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Свадьбы не будет! (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Немецкая комедия о гиперопеке. Трое друзей в самом расцвете сил крайне недовольны любовным выбором своих дочерей. Дочь Калле встречается с его бывшим одноклассником, дочь Артура – с молодым революционером, а дочка Юса – с наркодилером. Несмотря на уговоры жен оставить детей в покое, разъяренные папаши решают объединиться и разрушить отношения дочерей во чтобы то ни стало! Смогут ли чересчур заботливые отцы оградить любимых детей от неудачных по их родительскому мнению отношений?
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Марк
Ротемунд
- ХЛАктёр
Хайнер
Лаутербах
- Актёр
Юрген
Фогель
- ХСАктёр
Хильми
Сёзер
- ЯУАктриса
Янина
Узе
- ЛКАктриса
Лиза-Мари
Королл
- МСАктриса
Мари-Лу
Селлем
- ЛПАктриса
Лиза
Поттхофф
- ЛААктриса
Лара
Айлин Винклер
- ИФАктриса
Инка
Фридрих
- Актёр
Якоб
Маченц
- ФШСценарист
Феликс
Штарк
- ДГПродюсер
Джулия
Голембёвски
- ФШПродюсер
Феликс
Штарк
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- ВЛАктриса дубляжа
Виктория
Левченко
- ОГАктриса дубляжа
Оксана
Гринько
- АМКомпозитор
Андрей
Мелита