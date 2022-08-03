Свадьбы не будет! (фильм, 2020) смотреть онлайн

Немецкая комедия о гиперопеке. Трое друзей в самом расцвете сил крайне недовольны любовным выбором своих дочерей. Дочь Калле встречается с его бывшим одноклассником, дочь Артура – с молодым революционером, а дочка Юса – с наркодилером. Несмотря на уговоры жен оставить детей в покое, разъяренные папаши решают объединиться и разрушить отношения дочерей во чтобы то ни стало! Смогут ли чересчур заботливые отцы оградить любимых детей от неудачных по их родительскому мнению отношений?

