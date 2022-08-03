Суперполицейские 2 (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.62018, Super Troopers 2
Комедия, Детектив95 мин18+
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О фильме
Пятеро безалаберных патрульных, уволенных из полиции, собираются в Вермонте по просьбе бывшего шефа. Местный губернатор обещает вернуть героям работу, если они справятся с особым поручением. Разгильдяи пытаются подойти к заданию ответственно, но никак не могут обойтись без приключений.
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ДЧРежиссёр
Джей
Чандрашекхар
- Актёр
Шонн
Уильям Скотт
- ККАктёр
Клифтон
Коллинз мл.
- СЛАктёр
Стив
Лемми
- ЭСАктёр
Эрик
Столханске
- ДЧАктёр
Джей
Чандрашекхар
- ПСАктёр
Пол
Сотер
- ДУАктёр
Дэймон
Уайанс мл.
- КХАктёр
Кевин
Хеффернан
- Актёр
Брайан
Кокс
- МКАктриса
Мариса
Кохлан
- ДЧСценарист
Джей
Чандрашекхар
- КХСценарист
Кевин
Хеффернан
- СЛСценарист
Стив
Лемми
- ПССценарист
Пол
Сотер
- ЛСХудожник
Лоуренс
Сэмпсон
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- ДРОператор
Джозеф
Р. Коллинз