Суперполицейские 2
Wink
Фильмы
Суперполицейские 2

Суперполицейские 2 (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.62018, Super Troopers 2
Комедия, Детектив95 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Пятеро безалаберных патрульных, уволенных из полиции, собираются в Вермонте по просьбе бывшего шефа. Местный губернатор обещает вернуть героям работу, если они справятся с особым поручением. Разгильдяи пытаются подойти к заданию ответственно, но никак не могут обойтись без приключений.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Суперполицейские 2»