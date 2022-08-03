Суперполицейские 2 (фильм, 2018) смотреть онлайн

Пятеро безалаберных патрульных, уволенных из полиции, собираются в Вермонте по просьбе бывшего шефа. Местный губернатор обещает вернуть героям работу, если они справятся с особым поручением. Разгильдяи пытаются подойти к заданию ответственно, но никак не могут обойтись без приключений.

