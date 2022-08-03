Суперограбление в Милане (фильм, 1964) смотреть онлайн

История банды, которая решила совершить дерзкое ограбление на сумму, превышающую миллиард лир. Используя вертолет, банда покидает здание, окружeнное полицией, а вскоре уже всех бандитов, переодетых в сутаны священников, подвозит полицейская машина. Отсидеться разбойники решают в монастыре. Но никто из них не представляет, сколько им придeтся вынести в роли святых отцов...

