Суперограбление в Милане
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Суперограбление в Милане

Суперограбление в Милане (фильм, 1964) смотреть онлайн

7.51964, Super rapina a Milano
Комедия97 мин12+

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О фильме

История банды, которая решила совершить дерзкое ограбление на сумму, превышающую миллиард лир. Используя вертолет, банда покидает здание, окружeнное полицией, а вскоре уже всех бандитов, переодетых в сутаны священников, подвозит полицейская машина. Отсидеться разбойники решают в монастыре. Но никто из них не представляет, сколько им придeтся вынести в роли святых отцов...

Страна
Италия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.9 IMDb