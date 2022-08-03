Суперограбление в Милане (фильм, 1964) смотреть онлайн
7.51964, Super rapina a Milano
Комедия97 мин12+
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О фильме
История банды, которая решила совершить дерзкое ограбление на сумму, превышающую миллиард лир. Используя вертолет, банда покидает здание, окружeнное полицией, а вскоре уже всех бандитов, переодетых в сутаны священников, подвозит полицейская машина. Отсидеться разбойники решают в монастыре. Но никто из них не представляет, сколько им придeтся вынести в роли святых отцов...
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Адриано
Челентано
- ПВРежиссёр
Пьеро
Виварелли
- Актёр
Адриано
Челентано
- КМАктриса
Клаудия
Мори
- ДБАктёр
Дон
Бэки
- ДСАктёр
Джино
Сантерколе
- ДМАктёр
Детто
Мариано
- МДАктёр
Мики
Дель Прете
- ДПАктёр
Данте
Позани
- ВСАктёр
Витторио
Салветти
- МБАктриса
Милена
Беттини
- ТАктёр
Тициано
- МГСценарист
Марио
Гуерра
- ПВПродюсер
Пьеро
Виварелли
- ДМКомпозитор
Детто
Мариано