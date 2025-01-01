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Супермен (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Superman
Фантастика, Фэнтези18+

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О фильме

Кларк Кент, родившийся на планете Криптон, но оказавшийся на воспитании у простой семьи на Земле, пытается найти баланс между своей человеческой жизнью и криптонским наследием, делающим его Суперменом — воплощением добра и справедливости.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези

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Актёры и съёмочная группа фильма «Супермен»