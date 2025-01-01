Супермен (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Superman
Фантастика, Фэнтези18+
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О фильме
Кларк Кент, родившийся на планете Криптон, но оказавшийся на воспитании у простой семьи на Земле, пытается найти баланс между своей человеческой жизнью и криптонским наследием, делающим его Суперменом — воплощением добра и справедливости.
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СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- ДГРежиссёр
Джеймс
Ганн
- РБАктриса
Рэйчел
Броснахэн
- ЭКАктёр
Энтони
Кэрриган
- ДКАктёр
Дэвид
Коренсвет
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- Актриса
Изабела
Мерсед
- МОАктриса
Милли
Олкок
- Актёр
Нэйтан
Филлион
- Актёр
Алан
Тьюдик
- Актёр
Николас
Холт
- ДССценарист
Джерри
Сигел
- ДШСценарист
Джо
Шустер
- ДГСценарист
Джеймс
Ганн
- Продюсер
Питер
Сафран
- ДГПродюсер
Джеймс
Ганн
- НКПродюсер
Николас
Корда
- ДСХудожник
Доменик
Сильвестри
- РБХудожница
Розмари
Бранденбург
- ДМХудожница
Джудианна
Маковски
- БМХудожница
Бет
Микл
- ДСХудожник
Дэвид
Скотт
- ДБМонтажёр
Джейсон
Бэллэнтайн
- УХМонтажёр
Уильям
Хой
- ДМКомпозитор
Джон
Мерфи