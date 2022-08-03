8.12021, Supereroi
Мелодрама, Комедия117 мин16+
Супергерои (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Комедийная мелодрама, рассуждающая о том, как физикам и лирикам сохранить хрупкую гармонию в отношениях, от автора «Идеальных незнакомцев» Паоло Дженовезе. Судьба то и дело сталкивает эмоциональную художницу Анну и рационального преподавателя физики Марко, и они решают сойтись. На долю пары выпадают испытания, знакомые многим: измены, расставания, примирения, рождение детей и трудности их воспитания. Спустя двадцать лет союз двух противоположностей оказывается в кризисе, который Анна пытается преодолеть, рисуя комикс по мотивам их с Марко любовной истории. Может ли это спасти их отношения? Ответ на этот вопрос можно узнать, посмотрев фильм «Супергерои» 2021 онлайн в видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ПДРежиссёр
Паоло
Дженовезе
- АБАктёр
Алессандро
Борги
- ЖТАктриса
Жазмин
Тринка
- ВМАктёр
Виничио
Маркиони
- ГСАктриса
Грета
Скарано
- АЛАктриса
Анджелика
Лео
- ЛКАктриса
Линда
Кариди
- ГГАктриса
Гвендолин
Гурвенек
- Актриса
Элена
София Риччи
- БСАктёр
Беппе
Северньини
- ФПАктёр
Флавио
Паренти
- ПДСценарист
Паоло
Дженовезе
- РРСценарист
Роландо
Равелло
- ХЭПродюсер
Хичам
Эль Горфи
- ПСПродюсер
Паоло
Скьярретта
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Чуракова
- ФЛОператор
Фабрицио
Луччи
- МФКомпозитор
Маурицио
Филардо