Супергерои (фильм, 2021) смотреть онлайн

Комедийная мелодрама, рассуждающая о том, как физикам и лирикам сохранить хрупкую гармонию в отношениях, от автора «Идеальных незнакомцев» Паоло Дженовезе. Судьба то и дело сталкивает эмоциональную художницу Анну и рационального преподавателя физики Марко, и они решают сойтись. На долю пары выпадают испытания, знакомые многим: измены, расставания, примирения, рождение детей и трудности их воспитания. Спустя двадцать лет союз двух противоположностей оказывается в кризисе, который Анна пытается преодолеть, рисуя комикс по мотивам их с Марко любовной истории. Может ли это спасти их отношения? Ответ на этот вопрос можно узнать, посмотрев фильм «Супергерои» 2021 онлайн в видеосервисе Wink.

