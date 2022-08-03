Супер Такса
Wink
Детям
Супер Такса
9.02015, Wiener Dog Internationals
Семейный88 мин6+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Супер Такса (фильм, 2015) смотреть онлайн

О фильме

Что делать, если так ждал Чемпионата мира среди такс, но не получается участвовать? Правильно: хитрить и проявлять находчивость. Шелли и еe команда должны быть там. Но в этот раз участники забегов стали в разы сильнее. Сможет ли Шелли выиграть?

Страна
США
Жанр
Семейный
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Супер Такса»