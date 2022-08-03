Сука-любовь
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Сука-любовь

Сука-любовь (фильм, 2000) смотреть онлайн

7.82000, Amores perros
Триллер, Криминал147 мин18+

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О фильме

Мехико-Сити, фатальная авария. Сталкиваются три жизни, раскрывая предательскую сторону человеческой природы. Будоражащая и волнующая история об искуплении и об уязвимости и сложности человеческой жизни.

Страна
Мексика
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
147 мин / 02:27

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сука-любовь»