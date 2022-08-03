Сука-любовь (фильм, 2000) смотреть онлайн
7.82000, Amores perros
Триллер, Криминал147 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Алехандро
Гонсалес Иньярриту
- ЭЭАктёр
Эмилио
Эчеваррия
- Актёр
Гаэль
Гарсиа Берналь
- Актриса
Гойя
Толедо
- АГАктёр
Альваро
Герреро
- ВБАктриса
Ванесса
Бауче
- ХСАктёр
Хорхе
Салинас
- МПАктёр
Марко
Перес
- РМАктёр
Родриго
Муррай
- УБАктёр
Умберто
Бусто
- ГАСценарист
Гильермо
Арриага
- ГАПродюсер
Гильермо
Арриага
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- Монтажёр
Алехандро
Гонсалес Иньярриту
- РПОператор
Родриго
Прието
- ГСКомпозитор
Густаво
Сантаолалья