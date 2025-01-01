Судный день
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Судный день

Судный день (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Day of Reckoning
Боевик, Криминал18+

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О фильме

Шериф на грани увольнения Джон Дорси объединяется с маршалом Бутчем Хейденом, чтобы взять в заложники преступницу Эмили Раск. Между ними начинается противостояние: преступница настраивает похитителей друг против друга. Однако, когда её муж и его банда приближаются, Эмили и Джон понимают, что им придётся сотрудничать для выживания.

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Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал

Рейтинг

4.4 IMDb