Судный день (фильм, 2025) смотреть онлайн

Шериф на грани увольнения Джон Дорси объединяется с маршалом Бутчем Хейденом, чтобы взять в заложники преступницу Эмили Раск. Между ними начинается противостояние: преступница настраивает похитителей друг против друга. Однако, когда её муж и его банда приближаются, Эмили и Джон понимают, что и�м придётся сотрудничать для выживания.



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