Судный день (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

«Судный день» — фильм ужасов, который сочетает в себе элементы постапокалиптического триллера и боевика.



Действие картины происходит спустя 15 лет после катастрофического события, известного как «Судный день». Тогда Земля подверглась атаке злобных тварей, которые вырвались из преисподней и начали уничтожать человечество. Люди с трудом смогли отбиться от монстров и выжить, но угроза не исчезла полностью. Главные герои фильма — семья, состоящая из отца Дэвида Шепарда, его жены и их сына. Они пытаются выжить в мире, где демоны могут вернуться в любой момент. Вскоре становится известно, что «Судный день» повторится, и человечество должно снова готовиться к атаке. Дэвид и его семья объединяются с другими выжившими, чтобы найти способ защититься от надвигающейся угрозы. Они сталкиваются со множеством испытаний и опасностей, пытаясь найти укрытие и разработать план противостояния демонам.



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