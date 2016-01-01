Судный день (фильм, 2016) смотреть онлайн
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Сюжет
«Судный день» — фильм ужасов, который сочетает в себе элементы постапокалиптического триллера и боевика.
Действие картины происходит спустя 15 лет после катастрофического события, известного как «Судный день». Тогда Земля подверглась атаке злобных тварей, которые вырвались из преисподней и начали уничтожать человечество. Люди с трудом смогли отбиться от монстров и выжить, но угроза не исчезла полностью. Главные герои фильма — семья, состоящая из отца Дэвида Шепарда, его жены и их сына. Они пытаются выжить в мире, где демоны могут вернуться в любой момент. Вскоре становится известно, что «Судный день» повторится, и человечество должно снова готовиться к атаке. Дэвид и его семья объединяются с другими выжившими, чтобы найти способ защититься от надвигающейся угрозы. Они сталкиваются со множеством испытаний и опасностей, пытаясь найти укрытие и разработать план противостояния демонам.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Ужасы, Боевики
Рейтинг
- ДНРежиссёр
Джоэль
Новоа
- ДХАктёр
Джексон
Херст
- ХМАктриса
Хизер
МакКомб
- ДДАктёр
Джей
Джей Уоррен
- ХХАктриса
Хана
Хэйес
- НГАктёр
Ник
Гомес
- РДАктёр
Рэймонд
Дж. Бэрри
- БКАктриса
Барбара
Крэмптон
- ДКАктёр
Дэз
Кроуфорд
- МСАктёр
Маз
Сиам
- Продюсер
Шакед
Беренсон
- ПЭПродюсер
Патрик
Эвальд
- НАПродюсер
Нарине
Акопян
- НГАктёр дубляжа
Никита
Грудинов
- МПАктриса дубляжа
Марианна
Покровская
- СБАктёр дубляжа
Сергей
Бредюк
- АЗАктриса дубляжа
Анастасия
Захарова
- АИАктёр дубляжа
Александр
Иванков
- ПКОператор
Петр
Кикхарт
- ЭККомпозитор
Эмилио
Каудерер