Стыд (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Shame
Драма96 мин18+
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О фильме
Брэндон страдает от неспособности контролировать свою сексуальную жизнь. Эротоман и сексоголик, удивительно удачливый соблазнитель, перед его сексуальными чарами не может устоять ни одна девушка. Мир Брэндона переворачивается с ног на голову, когда к нему приезжает родная сестра Сисси.
СтранаВеликобритания, Канада
ЖанрДрама
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.2 IMDb
- СМРежиссёр
Стив
МакКуин
- Актёр
Майкл
Фассбендер
- Актриса
Кэри
Маллиган
- Актёр
Джеймс
Бэдж Дейл
- НБАктриса
Николь
Бахари
- АМАктёр
Алекс
Манетт
- ЛУАктриса
Люси
Уолтерс
- МРАктриса
Мари-Анхе
Рамирес
- ХУАктриса
Ханна
Уэр
- ЭМАктриса
Элизабет
Масуччи
- РФАктриса
Рэйчел
Фаррар
- СМСценарист
Стив
МакКуин
- ЭМСценарист
Эби
Морган
- ЭКПродюсер
Эйн
Каннинг
- ЭШПродюсер
Эмиль
Шерман
- Актёр дубляжа
Евгений
Цыганов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- АЛАктёр дубляжа
Артем
Лысков
- ДСХудожник
Дэвид
С. Робинсон
- ХЛХудожница
Хезер
Лоффлер
- ДУМонтажёр
Джо
Уокер
- ШБОператор
Шон
Боббитт