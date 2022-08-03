Стыд
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Стыд

Стыд (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Shame
Драма96 мин18+

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О фильме

Брэндон страдает от неспособности контролировать свою сексуальную жизнь. Эротоман и сексоголик, удивительно удачливый соблазнитель, перед его сексуальными чарами не может устоять ни одна девушка. Мир Брэндона переворачивается с ног на голову, когда к нему приезжает родная сестра Сисси.

Страна
Великобритания, Канада
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стыд»