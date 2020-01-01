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Ступая во мрак (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Романтическое фэнтези с Диего Луной и Сиенной Миллер. Адриенн и Маттео стали родителями совсем недавно. Молодая мать теперь постоянно занята ребенком, пока отец круглыми сутками строгает дерево в гараже. Оба родителя понимают, что постепенно отдаляются друг от друга, и поэтому придумывают традицию – периодически ходить на свидания, оставляя дочь с бабушкой или няней. Эти вечера не обходятся без обоюдных уколов и предъявления претензий. После одного из свиданий пара попадает в аварию. Придя в себя, Адриенн не может понять, жива она или нет. Маттео уверяет, что все обошлось, но выяснить это до конца супругам не удается, ведь есть дела поважнее: пара увлеченно продолжает выяснять отношения. Чем закончится эта запутанная история, можно узнать, посмотрев фильм «Ступая во мрак» онлайн в видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- Актриса
Сиенна
Миллер
- Актёр
Диего
Луна
- Актриса
Бет
Грант
- БРАктёр
Бретт
Райс
- ВБАктриса
Ванесса
Байер
- ЭКАктриса
Эйми
Карреро
- ДХАктёр
Джеймс
Хеберт
- ДГАктёр
Дэн
Гилл
- ТКАктёр
Тори
Киттлз
- ЛТАктёр
Ламонт
Томпсон
- Продюсер
Моника
Левинсон
- Продюсер
Линетт
Хауэлл
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- ОМАктёр дубляжа
Олег
Мешковой
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- КЛХудожник
Кристофер
Лоуренс
- АОМонтажёр
Алекс
О’Флинн
- ККОператор
Каролина
Коста