Ступая во мрак (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Романтическое фэнтези с Диего Луной и Сиенной Миллер. Адриенн и Маттео стали родителями совсем недавно. Молодая мать теперь постоянно занята ребенком, пока отец круглыми сутками строгает дерево в гараже. Оба родителя понимают, что постепенно отдаляются друг от друга, и поэтому придумывают традицию – периодически ходить на свидания, оставляя дочь с бабушкой или няней. Эти вечера не обходятся без обоюдных уколов и предъявления претензий. После одного из свиданий пара попадает в аварию. Придя в себя, Адриенн не может понять, жива она или нет. Маттео уверяет, что все обошлось, но выяснить это до конца супругам не удается, ведь есть дела поважнее: пара увлеченно продолжает выяснять отношения. Чем закончится эта запутанная история, можно узнать, посмотрев фильм «Ступая во мрак» онлайн в видеосервисе Wink.



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