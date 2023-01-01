Страшная история (фильм, 1979) смотреть онлайн

Мультфильм «Страшная история» не входит в анимационный цикл про приключения Хомы, а снят по одноименной сказке Альберта Иванова, в которой действуют те же персонажи — Хомяк и Суслик. Сценарий к нему написал сам автор, а режиссером киноленты стала Галина Баринова. Посмотреть эту увлекательную короткометражку бесплатно приглашает онлайн-кинотеатр more.tv. Видео, созданное в 1979 году, доступно для просмотра в хорошем качестве.



Это очередная история о двух неразлучных друзьях, в которой Суслик и Хомяк пугали друг друга перед сном, рассказывая всяческие страшилки. Спали они потом, правда, неважно, но вот такое у них было развлечение. Услышав очередную байку Хомы, Суслик от страха выбил дверь и оказался на улице. Забежал он обратно, а Хомяк, чтобы успокоить товарища, придумал более позитивную историю. Успокоившись, Суслик добрался до постели, Хоме же ночью приснился такой страшный сон, что он вскочил и прибежал в нору к другу. Хотите узнать, чем закончилась эта ночь? Заходите на wink и бесплатно смотрите мультфильм «Страшная история» от начала до конца в хорошем качестве.



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