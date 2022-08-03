Страшилы (фильм, 1996) смотреть онлайн
9.21996, The Frighteners
Ужасы, Комедия105 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Архитектор Фрэнк Баннистер после смерти жены начинает видеть призраки усопших. Он уходит с работы, представляется медиумом и с помощью пары дружественных привидений доказывает людям, что полтергейст существует. Всe идет гладко, пока Фрэнк не решает взяться за поимку опасного злобного духа.
СтранаСША, Новая Зеландия
ЖанрКомедия, Ужасы, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Питер
Джексон
- Актёр
Майкл
Дж. Фокс
- ТААктриса
Трини
Альварадо
- ПДАктёр
Питер
Добсон
- ДЭАктёр
Джон
Эстин
- ДКАктёр
Джеффри
Комбс
- Актриса
Ди
Уоллес-Стоун
- ДБАктёр
Джейк
Бьюзи
- ЧМАктёр
Чи
МакБрайд
- ДФАктёр
Джим
Файф
- ТЭАктёр
Трой
Эванс
- ФУСценарист
Фрэн
Уолш
- Сценарист
Питер
Джексон
- Продюсер
Питер
Джексон
- ДСПродюсер
Джэми
Селкирк
- ТСПродюсер
Тим
Сандерс
- ФУПродюсер
Фрэн
Уолш
- ДХХудожник
Дэн
Хенна
- ДСМонтажёр
Джэми
Селкирк
- АБОператор
Алан
Боллинджер
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман