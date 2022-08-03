Архитектор Фрэнк Баннистер после смерти жены начинает видеть призраки усопших. Он уходит с работы, представляется медиумом и с помощью пары дружественных привидений доказывает людям, что полтергейст существует. Всe идет гладко, пока Фрэнк не решает взяться за поимку опасного злобного духа.

