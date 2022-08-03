Страшилы
Wink
Фильмы
Страшилы

Страшилы (фильм, 1996) смотреть онлайн

9.21996, The Frighteners
Ужасы, Комедия105 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Архитектор Фрэнк Баннистер после смерти жены начинает видеть призраки усопших. Он уходит с работы, представляется медиумом и с помощью пары дружественных привидений доказывает людям, что полтергейст существует. Всe идет гладко, пока Фрэнк не решает взяться за поимку опасного злобного духа.

Страна
США, Новая Зеландия
Жанр
Комедия, Ужасы, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Страшилы»