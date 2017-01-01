Сторожевая застава
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Сторожевая застава

Сторожевая застава (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.02017, Сторожевая застава
Приключения, Фэнтези106 мин6+

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О фильме

Солнечное затмение активизирует магический временной портал, и обычный школьник Виктор из XXI века попадает на тысячу лет назад. В юном Олежке, могучем Илье и суровом Добрыне Витя без труда узнает былинных богатырей. Их жизнь проходит в сражениях с половцами, которые любой ценой, с помощью и оружия, и черной магии, пытаются уничтожить русичей. Витя оказывается в самом центре невероятных событий, вступает в битву с мифическим существами и обретает настоящее мужество.

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Страна
Украина
Жанр
Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сторожевая застава»