Сторожевая застава (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.02017, Сторожевая застава
Приключения, Фэнтези106 мин6+
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О фильме
Солнечное затмение активизирует магический временной портал, и обычный школьник Виктор из XXI века попадает на тысячу лет назад. В юном Олежке, могучем Илье и суровом Добрыне Витя без труда узнает былинных богатырей. Их жизнь проходит в сражениях с половцами, которые любой ценой, с помощью и оруж�ия, и черной магии, пытаются уничтожить русичей. Витя оказывается в самом центре невероятных событий, вступает в битву с мифическим существами и обретает настоящее мужество.
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СтранаУкраина
ЖанрПриключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЮКРежиссёр
Юрий
Ковалев
- ДКАктёр
Даниил
Каменский
- ЕКАктриса
Ева
Кошевая
- РЛАктёр
Роман
Луцкий
- ОВАктёр
Олег
Волощенко
- ГДАктёр
Георгий
Деревянский
- СКАктриса
Слава
Красовская
- НСАктриса
Наталья
Сумская
- АКАктёр
Александр
Комаров
- ЕНАктёр
Ержан
Нурымбет
- ЕТАктёр
Ерболат
Тогузаков
- АДСценарист
Александр
Дерманский
- ЯВСценарист
Ярослав
Войцешек
- ЮКСценарист
Юрий
Ковалев
- ЕОПродюсер
Егор
Олесов
- ЮППродюсер
Юрий
Прилипко
- АБХудожница
Антонина
Белинская
- ЮКОператор
Юрий
Король
- ССКомпозитор
Сергей
Сидоров