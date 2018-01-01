Wink
Стендап по дружбе
Актёры и съёмочная группа фильма «Стендап по дружбе»

Актёры и съёмочная группа фильма «Стендап по дружбе»

Режиссёры

Стивен Видлер

Steven Vidler
Режиссёр

Актёры

АрДжей Митти

RJ Mitte
АктёрTravis
Филиппа Нортист

Philippa Northeast
АктрисаSunny
Италиа Хант

Italia Hunt
АктёрGordo
Сэм Рид

Sam Reid
АктёрMikey
Элла Скотт Линч

Ella Scott Lynch
АктрисаFelicity
Рада Митчелл

Radha Mitchell
АктрисаDean
Бэрри Хамфриз

Barry Humphries
Актёр
Сэл Шарах

Sal Sharah
АктёрMario
Рэйчел Леакар

Rachael Leahcar
АктрисаEve
Мэтью Нэйбл

Matthew Nable
АктёрMale Interviewer

Сценаристы

Стивен Видлер

Steven Vidler
Сценарист

Продюсеры

Дрю Бэйли

Drew Bailey
Продюсер
Джэми Хилтон

Jamie Hilton
Продюсер
Майкл Понтен

Michael Pontin
Продюсер
Соня Борелла

Sonia Borella
Продюсер

Актёры дубляжа

Игорь Ушаков

Актёр дубляжа
Ирина Обрезкова

Актриса дубляжа
Александр Васильев

Актёр дубляжа
Вадим Прохоров

Актёр дубляжа
Екатерина Ландо

Актриса дубляжа