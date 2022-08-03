Стендап по дружбе (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Standing Up for Sunny
Драма, Комедия95 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Замкнутый и одинокий Трэвис берется помогать талантливой, но застенчивой Фелисити, мечтающей стать стендап-комиком. Каждому из них придется пройти полный неожиданностей и юмора путь, чтобы поверить в себя, обрести призвание и найти настоящую любовь.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- СВРежиссёр
Стивен
Видлер
- АМАктёр
АрДжей
Митти
- ФНАктриса
Филиппа
Нортист
- ИХАктёр
Италиа
Хант
- СРАктёр
Сэм
Рид
- ЭСАктриса
Элла
Скотт Линч
- Актриса
Рада
Митчелл
- БХАктёр
Бэрри
Хамфриз
- СШАктёр
Сэл
Шарах
- РЛАктриса
Рэйчел
Леакар
- МНАктёр
Мэтью
Нэйбл
- СВСценарист
Стивен
Видлер
- ДБПродюсер
Дрю
Бэйли
- ДХПродюсер
Джэми
Хилтон
- МППродюсер
Майкл
Понтен
- СБПродюсер
Соня
Борелла
- ИУАктёр дубляжа
Игорь
Ушаков
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо