Стендап по дружбе (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Standing Up for Sunny
Драма, Комедия95 мин18+

О фильме

Замкнутый и одинокий Трэвис берется помогать талантливой, но застенчивой Фелисити, мечтающей стать стендап-комиком. Каждому из них придется пройти полный неожиданностей и юмора путь, чтобы поверить в себя, обрести призвание и найти настоящую любовь.

Страна
Австралия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb

