Старлетка
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Старлетка
7.52012, Starlet
Драма98 мин18+

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Старлетка (фильм, 2012) смотреть онлайн

О фильме

История странных отношений между 21-летней начинающей актрисой Джейн и пожилой дамой Сэди, которая после смерти мужа отстранилась от мира и стала возделывать свой сад. Во время «садовой распродажи», которую устроила Сэди, Джейн приобрела у нее вещицу, внутри которой обнаружился тайник с деньгами. Не желая расставаться с деньгами, но чувствуя свою ответственность, Джени решает помочь старушке.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Старлетка»