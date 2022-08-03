Старлетка (фильм, 2012) смотреть онлайн

История странных отношений между 21-летней начинающей актрисой Джейн и пожилой дамой Сэди, которая после смерти мужа отстранилась от мира и стала возделывать свой сад. Во время «садовой распродажи», которую устроила Сэди, Джейн приобрела у нее вещицу, внутри которой обнаружился тайник с деньгами. Не желая расставаться с деньгами, но чувствуя свою ответственность, Джени решает помочь старушке.

