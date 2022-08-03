Старлетка (фильм, 2012) смотреть онлайн
О фильме
История странных отношений между 21-летней начинающей актрисой Джейн и пожилой дамой Сэди, которая после смерти мужа отстранилась от мира и стала возделывать свой сад. Во время «садовой распродажи», которую устроила Сэди, Джейн приобрела у нее вещицу, внутри которой обнаружился тайник с деньгами. Не желая расставаться с деньгами, но чувствуя свою ответственность, Джени решает помочь старушке.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама
КачествоFull HD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Шон
Бэйкер
- ДХАктриса
Дри
Хемингуэй
- БАктёр
Буни
- СМАктриса
Стелла
Маив
- ШВАктриса
Шери
Веккьо
- РМАктёр
Роберт
Малмут
- ДБАктёр
Джастин
Бойд
- ТКАктриса
Трэйси
Коррелл
- ЛГАктёр
Лео
Гарсиа
- ХДАктёр
Хаят
Джубраиль
- БДАктриса
Беседка
Джонсон
- Сценарист
Шон
Бэйкер
- КБСценарист
Крис
Бергоч
- Продюсер
Шон
Бэйкер
- КЧПродюсер
Кевин
Чиной
- ПКПродюсер
Патрик
Каннингэм
- КМПродюсер
Крис
Майбах
- ЦШХудожница
Цоу
Ши-Чин
- Монтажёр
Шон
Бэйкер
- РЧОператор
Радиум
Чун