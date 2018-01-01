Wink
Станиславский. Жажда жизни
Актёры и съёмочная группа фильма «Станиславский. Жажда жизни»

Режиссёры

Юлия Бобкова

Режиссёр

Актёры

Марина Брусникина

Марина Брусникина

Актриса
Лев Додин

Актёр
Рената Литвинова

Актриса
Никита Михалков

Актёр
Кэти Митчелл

Katie Mitchell
Актриса
Кирилл Серебренников

Актёр
Деклан Доннеллан

Declan Donnellan
Актёр
Юрий Бутусов

Актёр

Сценаристы

Юлия Бобкова

Сценарист
Олег Шишкин

Сценарист

Продюсеры

Алексей Тельнов

Продюсер

Монтажёры

Артур Анаян

Монтажёр

Операторы

Сергей Амирджанов

Оператор
Дмитрий Миненков

Оператор
Артём Игнатов

Оператор
Антон Минеев

Оператор

Композиторы

Марина Макарова

Композитор