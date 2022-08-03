Станиславский. Жажда жизни
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Станиславский. Жажда жизни
7.02020, Станиславский. Жажда жизни
Документальный80 мин6+

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Станиславский. Жажда жизни (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

История о Константине Сергеевиче Станиславском, гении театра ХХ века. Благодаря силе своего таланта он смог остаться настоящим художником и внутренне свободным человеком в рамках жесткой советской системы. Герои фильма, современные режиссеры театра и кино, среди которых Кирилл Серебренников, Кэти Митчелл, Лев Додин и другие, показывают, как метод Станиславского влияет на их каждодневную работу в театре и кино. Каждый из режиссeров находит своe отражение в зеркале гения и частицу его духа. В поиске ответа на вопрос, нужен ли современному театру Станиславский, герои фильма обнаруживают, что из искусства уходит самое главное – живой человек.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD, SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Станиславский. Жажда жизни»