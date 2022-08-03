7.02020, Станиславский. Жажда жизни
Документальный80 мин6+
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Станиславский. Жажда жизни (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
История о Константине Сергеевиче Станиславском, гении театра ХХ века. Благодаря силе своего таланта он смог остаться настоящим художником и внутренне свободным человеком в рамках жесткой советской системы. Герои фильма, современные режиссеры театра и кино, среди которых Кирилл Серебренников, Кэти Митчелл, Лев Додин и другие, показывают, как метод Станиславского влияет на их каждодневную работу в театре и кино. Каждый из режиссeров находит своe отражение в зеркале гения и частицу его духа. В поиске ответа на вопрос, нужен ли современному театру Станиславский, герои фильма обнаруживают, что из искусства уходит самое главное – живой человек.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD, SD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЮБРежиссёр
Юлия
Бобкова
- МБАктриса
Марина
Брусникина
- ЛДАктёр
Лев
Додин
- Актриса
Рената
Литвинова
- Актёр
Никита
Михалков
- КМАктриса
Кэти
Митчелл
- Актёр
Кирилл
Серебренников
- ДДАктёр
Деклан
Доннеллан
- ЮБАктёр
Юрий
Бутусов
- ЮБСценарист
Юлия
Бобкова
- ОШСценарист
Олег
Шишкин
- АТПродюсер
Алексей
Тельнов
- ААМонтажёр
Артур
Анаян
- САОператор
Сергей
Амирджанов
- ДМОператор
Дмитрий
Миненков
- АИОператор
Артём
Игнатов
- АМОператор
Антон
Минеев
- ММКомпозитор
Марина
Макарова